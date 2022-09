Ovadese, per l'esordio l'allenatore dell'ultima promozione

OVADA - Riparte facendo i conti col recente passato l'Ovadese. Per la prima giornata del campionato 2022 - 2023 di Promozione arriva al Geirino l'Arquatese guidata da Maurizio Vennarucci, allenatore che condusse la squadra al salto dalla Prima Categoria nel torneo 2018 - 2019. Per il gruppo ora guidato da Luca Carosio uno dei tanti derby in un Girone D a forte trazione alessandrina. La squadra arriva all'appuntamento, calcio d'inizio alle 15.00, dopo un pre campionato speso più a trovare gli equilibri del campo e a fare esperimenti. Ne è stata una conferma, otto giorni fa, lo 0-0 interno con la Gaviese per il primo incontro di Coppa Italia di categoria. In quell'occasione si è vista una squadra titolare, per ammissione dello stesso allenatore, non troppo diversa da quella base.

"Sappiamo di dover lavorare - ha chiarito in settimana lo stesso Carorio - e che c'è poco tempo. Però io sono fiducioso perchè ho ragazzi intelligenti e disponibili". Sul campo si vedrà probabilmente la novità di Musso al posto di Costa, uscito malconcio dalla sfida di domenica scorsa. A centrocampo spazio di nuovo per Bangoura e Mutti, rispettivamente alla sinistra e alla destra del perno centrale Manno. In avanti certa la presenza di Rignanese, da verificare le altre scelte.