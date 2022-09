Fornaro, il nuovo libro e "gli errori da non ripetere"

OVADA - «Mentre scrivevo mi è venuta in mente la definizione di “collasso strutturale” che si usa in ingegneria. Questa metafora aiuta in modo efficace a capire cos’è successo in Italia tra 1919 e 1922». Federico Fornaro parla di “Il collasso di una democrazia” (Bollati Boringhieri), il saggio pubblicato la scorsa settimana sull’ascesa al potere di Benito Mussolini. «Se l’edificio delle istituzioni democratiche fosse stato integro, non si sarebbe verificato ciò che è successo. Ma ci furono errori e sottovalutazioni».

L'intervista completa su "L'Ovadese" in edicola da giovedì 8 settembre