Borgo: torna il Mercatino di Forte dei Marmi

OVADA - Saranno circa una trentina gli espositori (specializzati nei capi di abbigliamento, negli accessori per la casa e per la persona, ndr) toscani presenti all’edizione di fine estate del “Mercatino di Forte dei Marmi”. L’appuntamento è per sabato prossimo, 10 settembre, a partire dalle ore 9.00 (e fino alle 19.00), con le bancarelle e gli stand che verranno collocati nuovamente (dopo il successo dello scorso 12 maggio) in viale Rebora, nella zona del Borgo di Ovada.

L’iniziativa rientra nelle attività che l’associazione “Amici del Borgo” ha programmato nel corso del 2022 per promuovere il quartiere ovadese. Per l’occasione verrà allestito un gazebo per la preparazione e la vendita delle tradizionali frittelle.