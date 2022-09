Ovadese, reti inviolate con la Gaviese

OVADA - Termina 0-0 l'attesa gara d'esordio dell'Ovadese in Coppa Piemonte. Poche vere emozioni nella sfida alla Gaviese. Le due squadre sono sembrate più impegnate a oliare i meccanismi e rivedere le posizioni in campo piuttosto che interessate a pungere realmente. E' il caso dell'11 mandato in campo da mister Carosio. Un 4-3-3 non troppo diverso nelle posizioni da quello adottato da Stefano Raimondi. Difesa con (da destra) Leone, Bianchi, Lombardo, Costa. A centrocampo i nuovi Manno, Bangoura con l'arretrato Mutti. In avanti Coletti e Merialdo ai fianchi di Rignanese.

Nella ripresa spazio per Musso al posto di Costa, Bosic, Cannonero prime alternative dalla panchina. Pochi i pericoli portato alla porta Gaviese. Nel primo tempo un bel suggerimento in area di Bangoura per Merialdo non trova l'attaccante pronto alla conclusione da buona posizione. Qualche brivido in più nell'area dei padroni di casa senza che peraltro Gaione sia stato chiamato a interventi decisivi. Ora una settimana di tempo per preparare l'esordio in campionato. Al Geirino arriva l'Arquatese dell'ex Vennarucci.