Filippo Cavanna lancia l'app che "insegna" la raccolta differenziata

OVADA - Un videogioco a tema ambientale. «Ho pensato che potesse rivelarsi uno strumento utile per sensibilizzare la gente alla raccolta differenziata». A parlare così è Filippo Cavanna, 21 anni, che l’ha creato. Il giovane, originario di Rocca Grimalda, si è segnalato in questi anni per un percorso, a cavallo tra studi e ingresso nel mondo del lavoro, che si è sviluppato in modo molto brillante.

Nelle scorse settimane Cavanna ha ottenuto anche la laurea in Economia Aziendale, presso l’ateneo di Alessandria, con una tesi di ricerca dal titolo “Valutazione investimenti industriali in riferimento all’industrial internet of things, caso operativo la Cavanna Group”. Il voto non fa altro che confermare quanto il ragazzo aveva già ottenuto al termine delle scuole superiori: la maturità scientifica al Barletti, come documentato su queste pagine, era infatti arrivata con il massimo dei voti.

Impegno e formazione

Cavanna ha sviluppato la sua ricerca sotto la guida del relatore Giovanni Fraquelli. Anche nel corso dei mesi più difficili della pandemia Cavanna ha messo a frutto il suo tempo con la frequentazione di un corso sui mercati finanziari, erogato in via telematica dalla Yale University. Tra i relatori di prestigio anche il premio Nobel per l’Economia, Robert Shiller.

Ora l'intenzione è quella di proseguire gli studi in Economia Management e istituzioni, curriculum, management e gestione d’impresa, sempre all’Università del Piemonte Orientale, con l’intenzione di bruciare le tappe. Nel frattempo il videogioco è già disponibile in tutti i negozi digitali più importanti.

«Il protagonista - prosegue il giovane studente ovadese - lungo il suo percorso deve raccogliere l’immondizia per ottenere delle monete con cui sbloccare nuovi personaggi. Parallelamente ho sviluppato un’altra applicazione che fornisce tutti gli strumenti per la gestione di una scuola di golf: si parte dagli abbonamenti per arrivare alle lezioni. Il maestro crea un profilo personale per ognuna delle persone seguite. Attraverso le schede e lo smartphone è possibile caricare le sedute pagate e scalarle al termine di ognuna».