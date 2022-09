Le Confraternite raccontate in una mostra

OVADA - Sarà inaugurata oggi, sabato 3 settembre alle 16.00, presso la Loggia di San Sebastiano, la mostra “Uno sguardo sulle confraternite tra fede e devozione” allestita in attesa del raduno e del cammino in programma in città tra il 17 e 18 settembre. L’iniziativa, curata da Luisa russo, Nana’ Perfumo, Filippo Ferrando con la collaborazione di Giorgio Zafferani e Ivo Ferrando per la scelta delle fotografie, vuole ripercorrere la storia della confraternite in città e nel territorio dell’Ovadese.

Incontro divulgativo

La base di partenza è il numero monografico di Urbs, la rivista dell’Accademia Urbense, dedicata all’argomento. Nell’ambito del pomeriggio, dalle 17.00, l’esperto Marco Gaglione, dedicherà un approfondimento ai misteri della Loggia di San Sebastiano, luogo di grande fascino e richiamo per i visitatori. L’incontro è organizzato in collaborazione con Gran Monferrato. La mostra sarà visitabile fino al 18 settembre.