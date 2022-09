"Giovanni Paolo II": al via la gara d'appalto per l'adeguamento sismico

OVADA - Il progetto relativo era stato approvato dalla Giunta all’inizio del mese di luglio. Ora è partita anche la gara d’appalto. L’intervento è quello rivolto all’adeguamento sismico della scuola Giovanni Paolo II di via Dania, uno dei plessi del Pertini adibito al ciclo delle scuole elementari.

I fondi necessari, provenienti in realtà da un contributo del Ministero dell’Interno due anni fa, erano stati sbloccati con l’approvazione del bilancio di previsione dello scorso anno.

Focus sulla sicurezza

Avrà 180 giorni di tempo per concludere i lavori l’impresa che si aggiudicherà l’appalto gestito dalla Provincia per conto del Comune. Il calcolo partirà dalla consegna effettiva dell’appalto. Il termine perentorio per la consegna delle offerte scadrà il prossimo 13 settembre alle 12.00.

«Le nostre scuole sono sicure - commentò il sindaco Paolo Lantero, annunciando la concessione del contributo - Ma l’edilizia scolastica è uno dei focus che ci siamo dati in questi anni e per i quali siamo stati in grado di attrarre molte risorse». Il progetto approvato dalla Giunta è stato steso dall’ingegnere novese Paolo Chiarella. Sempre dal Ministero dell’Interno è arrivato il contributo per il rifacimento del tetto della scuola Damilano di poco superiore al milione di euro.

L’importo complessivo dell’appalto ammonta a 226 mila euro, come sempre in questi casi sarà il ribasso applicato dalle imprese a determinare la cifra finale.