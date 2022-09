Iscrizioni aperte alla scuola di musica "Rebora"

OVADA - C’è tempo fino al prossimo 30 settembre per perfezionare l’iscrizione a uno dei corsi (individuali o collettivi) promossi dalla scuola di musica “Rebora” di Ovada. In attesa dell’inizio delle lezioni (fissato per lunedì 17 ottobre, ndr), l’ente di via San Paolo ha già definito l’offerta formativa per il prossimo anno accademico.

Anche nei prossimi mesi gli studenti ovadesi potranno scegliere se procedere in forma individuale (con un corso di violino, violoncello, flauto, oboe, clarinetto, sax, corno, tromba, trombone/euphonium, basso tuba, pianoforte, chitarra, chitarra elettrica, basso elettrico, batteria/percussioni e canto moderno) o con un corso collettivo (propedeutica musicale, teoria, armonia, musica da camera, storia della musica, orchestra giovanile, laboratorio corale adulti o ensemble jazz, pop e rock).

Un primo appuntamento è per sabato 24 settembre a partire dalle ore 17.00, con una giornata di porte aperte con possibilità di provare gli strumenti.