Cremolino: al via il Giubileo al Santuario della Bruceta

CREMOLINO - Proseguiranno fino a domenica 4 settembre (con la Messa celebrata dal Vescovo di Tortona, Guido Marini) i festeggiamenti per il 204° Santo Giubileo organizzato presso il Santuario della Bruceta di Cremolino. Le celebrazioni inizieranno domani, domenica 28 agosto, alle ore 11.00, con la Santa Messa e, nel pomeriggio (alle ore 17.00), con la benedizione dei matrimoni.

Anche quest'anno il ricordo non può che andare al 1818, quando Papa Pio VII° concesse in perpetuo questo privilegio, una speciale indulgenza Plenaria da lucrare per i vivi e per i defunti (in cambio della visita al Santuario la confessione la comunione e le preghiere secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, ndr). Nel contempo, dietro alle origini (antecedenti all'anno mille) della storica struttura cremolinese permane la figura di una fanciulla sordomuta dalla nascita. Fu proprio lei a rivolgersi direttamente ai suoi genitori - sbalorditi - nel momento in cui una Signora di bianco vestita le chiese di avere uno dei suoi agnellini.

Al suo ritorno nella radura non vide più nessuno ma ascoltò una voce che disse “Io sono la Regina del Paradiso”. Questo fatto ritenuto miracoloso fece si che venne eretta una cappella sul luogo dell’apparizione, dedicata alla Madonna delle Grazie. Il programma prevede tutti i giorni alle ore 8.00 Rosario cui farà seguito la Messa; alle ore 16.00 adorazione eucaristica, Rosario e Messa con intenzioni particolari di preghiera; confessioni durante le funzioni.