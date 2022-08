Silvano: gli auguri del Papa per i cent'anni di Ersilia Zanuso

SILVANO D'ORBA - Le sue origini sono venete, ma ormai si può considerare silvanese a tutti gli effetti. Anche perché, almeno in questo momento (e ormai da una manciata di giorni), Ersilia Zanuso è l'unica ultracentenaria del paese.

Non è un caso, dunque, se per ai festeggiamenti hanno presenziato anche Giuseppe Coco, sindaco del paese, Chiara Boarini (assessore) e altri membri dell'amministrazione comunale in carica. Ma c'è anche chi, per ovvi motivi, non si è potuto spostare dal proprio domicilio, ma ha comunque scelto di far sentire (all'intera famiglia) tutta la sua vicinanza con un semplice messaggio di auguri. Questo traguardo ragguardevole, inoltre, è stato celebrato anche da Papa Francesco, che ha inviato una missiva (una pergamena compilata e autografata) direttamente dalla Città del Vaticano.

Ersilia Zanuso è nata a Vo' Euganeo il 21 agosto del 1922 in una famiglia di mezzadri e di contadini. In seguito ha raggiunto la Lombardia e Milano, dove si è sposata nel 1950. Da anni risiede a Silvano d'Orba insieme alla sua famiglia.