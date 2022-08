L'importanza di ridere con Agriteatro

OVADA - Da venerdì 26 agosto a sabato 24 settembre torna la rassegna “en plein air” ideata e organizzata da Maria De Barbieri e Gianni Masella per AgriTeatro, il cantiere di arte e spettacolo fondato da Tonino Conte: cinque weekend dedicati al sorriso tra le colline dell’Alto Monferrato, per rispondere al bisogno diffuso di convivialità e di incontro. Nove comuni in rete - con piazze, cascine e castelli - ospiteranno tredici eventi di teatro, musica, danza, circo e arte popolare rivolti al pubblico di ogni età e accompagnati da incantevoli passeggiate tra natura e cultura. “E… Lasciatemi divertire!” è il titolo scelto nel 2022 da L’Altro Monferrato per la sua nona edizione.

A Tagliolo

Si parte dalla moderna ironia di alcuni tra gli artisti contemporanei più amati, come Enzo Paci, in scena venerdì 26 agosto con “Paci e bene”. Appuntamento alle ore 21.00 nel cortile del castello di Tagliolo Monferrato: il celebre cabarettista in palcoscenico sfodera tutta la sua trascinante comicità, accompagnata da una stralunata malinconia chapliniana, alternando gag strapparisate a momenti di teatro dell’assurdo, che riflettono l’assurdità della vita.

Una strana orchestra

Sabato 27 agosto, la rassegna si sposta al campo sportivo di Cremolino: alle ore 18.00, è in programma “Ritmiciclando” di e con i Supereroi della differenziata. Sale in scena una strana orchestra, dove tubi, cassetti, bidoni metallici diventano tubofono, fautubo e ciabatarra: un exploit sonoro travolgente e “saggio” nello stesso tempo, poiché insegna che “non si butta via niente” e che il riutilizzo della spazzatura può diventare messaggio artistico ed ecologico. Giovedì 1° settembre, alle 21.00, al castello di Rocca Grimalda, il grande interprete Ascanio Celestini sarà pronto a salire sul palco con lo spettacolo “Barzellette” (ingresso 20 euro). Le barzellette pescano nell’inconscio, ma attraverso l’ironia permettono di appropriarci di questo “sottosuolo dello spirito”, per smontarlo e conoscerlo. Per tutti gli eventi, la prenotazione è raccomandata: Iat di Ovada ai numeri 0143 821043 e 379 11872152; iat@comune.ovada.al.it.

L’Altro Monferrato è organizzato con il contributo di Fondazione CrAl, il patrocinio di Regione e Provincia e il sostegno dei Comuni di Carpeneto, Casaleggio Boiro, Cassinelle, Cremolino, Molare, Morsasco, Prasco, Rocca Grimalda e Tagliolo.