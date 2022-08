Croce Verde, sfida fra tradizione e modernità

OVADA - Una famiglia allargata sempre pronta ad aiutare i cittadini dell'Ovadese in difficoltà. Un'associazione consolidata che si è data un'organizzazione per essere sempre presente. E' la Croce Verde Ovadese, la pubblica assistenza nata nel 1946 che sta affrontando le sfide dettate da una modernità che incombe: le nuove modalità richiesta da Asl per prestare soccorso, la necessità di un ricambio non più rinviabile, l'ammodernamento della sede storica alle sue fasi finali. Raccontiamo tutto questo su "Il Piccolo" in edicola da venerdì 19 agosto con una pagina di approfondimento dedicata alla realtà di volontariato più radicata sul territorio.