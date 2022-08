Acqui - Genova: "Sui disagi intervenga la Regione"

OVADA - Era prevedibile finisse in questo modo. Le proteste dei pendolari degli ultimi giorni si sono trasformate in una lettera ufficiale inviata all'assessorato ai Trasporti della Regione Liguria e alla Direzione del relativo settore. E la firma in questo caso è pesante. Oltre al Comitato Trasporti Valli Orba e Stura ci sono otto comuni a cavallo del confine tra Piemonte e Liguria: Acqui Terme e Ovada, Visone, Prasco, Morbello, Cassinelle, Tagliolo, Molare, Rossiglione, Campo Ligure, Masone e Tiglieto.

Le lamentele sono facilmente intuibili: gli orari dei servizio sostitutivo che ricalcano quelli di partenza dei treni pur con tempi di percorrenza più dilatati, i problemi di chiusura dell'A26 che lo scorso 8 agosto si sono tradotti nell'impossibilità di effettuare alcune corse, la non perfetta coincidenza con l'arrivo dei treni a Campo Ligure e la partenza dei bus (oppure viceversa) con la conseguenza di passeggeri abbandonati di fronte alle stazioni, le difficoltà di autisti impreparati a seguire i percorsi indicati e a osservare le fermate prescritte.

E ancora, argomento caro al fronte ligure, il totale isolamento delle stazioni tra Mele e Borzoli. Una situazione che si trascina da quasi dieci anni tutti gli anni. Il servizio con i bus sarà in vigore fino al prossimo 4 settembre. Su tutti questi aspetti enti locali e pendolari chiedono un pronto intervento della Regione.