Orchestra e direttore per "Buongiorno Dolcetto" 2022

CARPENETO - La musica che si fonde con il contesto naturale e crea uno scenario di bellezze e armonia con il mondo con pochi eguali. Torna anche nel 2022 “Buongiorno Dolcetto”, il concerto in vigna organizzato all’alba del giorno di Ferragosto dall’Enoteca Regionale di Ovada. Anche per quest’anno a ospitare l’iniziativa sarà la Tenuta Cannona di Carpeneto con i suoi filari che corrono tra le colline attorno al borgo. A esibirsi saranno quest’anno l’Orchestra Classica di Alessandria, che per l’occasione si avvarrà della prestigiosa direzione di Andrea Oddone, e Margherita Succio, la giovane violoncellista ovadese già protagonista sulle scene internazionali.

Caffè e note

Siamo arrivati ormai alla quarta edizione - spiega Mario Arosio - presidente dell’Enoteca Regionale - E il coinvolgimento quest’anno del Maestro Oddone e dell’Orchestra classica di Alessandria è per noi motivo di grande orgoglio». Cibo, vino, cultura e territorio sono esattamente il fulcro di "Buongiorno Dolcetto". Dopo il caffè di benvenuto, dalle 5,30, la musica accompagnerà dolcemente il pubblico verso il sorgere del sole, previsto intorno alle 6.30. Alla fine del concerto, verrà offerta a tutti i partecipanti una colazione con prodotti enogastronomici del territorio offerti dal Comune di Carpeneto.

Promozione mirata

L’evento è in collaborazione con il CAI di Ovada. Per chi desidera raggiungere il luogo del concerto con una facile e suggestiva passeggiata in collina, il ritrovo è previsto alle ore 4.15 al parcheggio del cimitero di Rocca Grimalda. La partenza è alle 4,30 e l’arrivo al luogo del concerto circa un’ora dopo (richieste scarpe con la suola scolpita e torcia).

“Buongiorno Dolcetto” viene realizzazione con il contributo di Fondazionae Cral, la collaborazione di Alexala. Quest’ultima ha elaborato un pacchetto turistico studiato appositamente per l’iniziativa. «Eventi come questo - spiega il presidente Roberto Cava - sono una delle espressioni più riuscite di ciò che il nostro territorio ha da offrire». In vetrina un territorio che nell’ultimo periodo ha prodotto un consistente sforzo per raccontarsi seguendo il filone di quel turismo “lento” molto cresciuto negli ultimi anni.