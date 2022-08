Viaggio nella Maturità 2022: Leonardo Rivanera

OVADA - Prosegue con Leonardo Rivanera il nostro "Viaggio nella Maturità 2022". Dopo aver presentato gli studenti che hanno trascorso l'ultimo quinquennio fra i banchi dell'Istituto Santa Caterina - Madri Pie di Ovada, ora è la volta dei giovani colleghi del "Barletti". Anche nei prossimi giorni, dunque, andremo a conoscere i volti e le storie di tutti gli alunni che hanno completato il loro percorso scolastico con il massimo dei voti.

Leonardo Rivanera, di Casaleggio Boiro, si è affacciato alla prima squadra maschile della Pallavolo Ovada qualche anno fa quando era ancora molto giovane. Ora è parte integrante, nel suo ruolo di centrale, del gruppo che quest’anno ha fatto bene in Serie C insieme ad alcuni compagni che hanno seguito la sua strada.

«Questo voto - sorride - è stata una magnifica notizia. Ora vorrei studiare Ingegneria Energetica al Politecnico di Torino e magari in futuro lavorare nell’ambito dello sviluppo e dell’utilizzo di energie rinnovabili o sostenibili o dei biocarburanti». Gli interessi scientifici non si esauriscono però qui. Rivanera guarda anche alla Fisica quantistica, argomento che ama approfondire. Il sogno nel cassetto dell’immediato è però più concreto. Nel corso della prossima vacanza in Sardegna lo studente vorrebbe imparare a surfare.