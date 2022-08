Viaggio nella Maturità 2022: Davide Martino

OVADA - Prosegue con Davide Martino il nostro "Viaggio nella Maturità 2022". Dopo aver presentato gli studenti che hanno trascorso l'ultimo quinquennio fra i banchi dell'Istituto Santa Caterina - Madri Pie di Ovada, ora è la volta dei giovani colleghi del "Barletti". Anche nei prossimi giorni, dunque, andremo a conoscere i volti e le storie di tutti gli alunni che hanno completato il loro percorso scolastico con il massimo dei voti.

Una scelta di campo, il giovane studente silvanese, l'ha già fatta. «Cercherò un lavoro - spiega - Il titolo di studio permette un ingresso diretto». Una parentesi di un anno al Ciampini di Novi Ligure, poi il ritorno a Ovada al Barletti dove ha ritrovato tanti amici di elementari e medie. La moto è una delle passioni principali. Non tanto per guidarla ma per metterci mano e ripararla. «Ma mi piacciono molto - conclude - anche la musica e la lettura».