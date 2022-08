Caso del canile, primo passo verso una soluzione

LERMA - Non si è voluto sbilanciare il sindaco di Lerma Bruno Alloisio, nel timore che l'accordo saltasse. Ma adesso è proprio lui a dare la conferma. Il suo paese sembra sul punto di lasciarsi alle spalle almeno una parte di un’annosa vicenda che si trascina da anni con ripercussioni pesanti su bilanci e salute della casse. La conciliazione è quella che riguarda la vertenza con l’Associazione Tutela Animali di Alessandria. Rimane aperta la partita con il Canile di Tortona.

Nero su bianco

La Giunta Comunale, nelle scorse settimane, ha deliberato di accettare un versamento immediato di 35 mila euro per il mantenimento degli animali tra il 14 febbraio 2015 e il 30 aprile 2018. Altri 15 mila euro dovranno essere corrisposti entro la fine dell’anno in corso per il periodo che si è concluso al 30 aprile 2022. Nulla è dovuto per i mesi successivi. Nel contempo il Comune di Lerma rinuncerà alle azioni già avviate nei confronti del Ministero della Salute e di quello dell’Economia.

Igiene precaria

La querelle è ben nota. Nel 2008 quasi 80 cani furono sequestrati alla proprietaria che li teneva con se in una cascina di Manuale Superiore, nei dintorni del paese. I Nas presero atto di una situazione di sporcizia e degrado insostenibile e non conforme alle regole.

Travaglio infinito

Una tegola pesante per un comune che improvvisamente dovette farsene carico con costi difficilmente sostenibili. In più di un’occasione lo stesso sindaco Bruno Aloisio minacciò di restituire la sua fascia, in segno di protesta. D’altro canto il Consiglio Comunale approvò diversi provvedimenti con l’indirizzo di abolizione della legge che aveva generato questa situazione. Le spese da sostenere hanno pesato per anni sulla possibilità di muoversi della Giunta e sui servizi offerti ai residenti. Solo il progressivo calo del numero degli animali, sballottati tra diverse strutture della provincia, ha contribuito a rendere meno grave una situazione grottesca e paradossale.