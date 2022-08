Ovadese, c'è anche Simone Barbato per la preparazione

OVADA - La promessa l'aveva strappata nel corso della cena sociale di fine anno: qualche minuto in campo alla prima occasione disponibile. Mister Luca Carosio aveva abbozzato. E così si è presentato puntuale, maglietta bianca e pantaloncino nero come i compagna, Simone Barbato. Il popolare comico si è allenato ieri sera con l'Ovadese al suo primo giorno di preparazione pre campionato. E chissà se ha fatto un affare dato che dopo qualche esercizio con la palla il gruppo è stato affidato alle cure del preparatore atletico Marco Banchero.

Prima c'è stato spazio per un breve discorso da parte di Andrea Repetto, vice presidente e rappresentante della società. La squadra parte per migliorare l'ultima stagione, non troppe ombre ma anche poche luci sotto la guida di Stefano Raimondi, accasatosi a Felizzano. "Conterà solo il lavoro - ha chiarito Luca Carosio, al suo primo anno da allenatore in Promozione - Tutto quello che otterremo dovrà arrivare con la fatica, non certo con i nomi". Presenti i nuovi arrivi di una campagna di rafforzamento che ha visto arrivare il difensore Lombardo, i centrocampisti Manno e Bangoura.

Il programma prevede allenamenti tutti i giorni al Geirino. Pausa solo nei giorni di Ferragosto. In caso di "buona condotta" mister Carosio ha promesso qualche spazio per il riposo.