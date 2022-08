Barletti, al via la gara d'appalto per il terzo lotto

OVADA - Scadranno il prossimo 6 settembre i termini per la presentazione delle offerte nell’ambito del bando gestito dalla Provincia di Alessandria per l’intervento di costruzione del terzo lotto del Polo Scolastico di via Pastorino. La procedura si era resa necessaria dopo la decisione adottata negli uffici provinciali di estromettere Tes energia di Caserta, l’impresa già subentrata alla prima aggiudicataria di un cantiere che da subito ha comportato intoppi e problemi.

Prezzi e pagamenti

L’impresa si è vista rescindere il contratto di appalto per i ritardi accumulati nella costruzione dei laboratori del complesso di via Pastorino. Ne rappresenta un simbolo lo scheletro dell’edificio, fermo da anni, di fianco alla parte utilizzata per l’ex Ragioneria. L’assegnazione si era completata nel 2016 dopo la prima rinuncia della Vedil.

Oggi, l’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ammonta a 1.595.937. L’esecutore sarà pagato anche grazie alla cessione di due edifici per un valore complessivo di 229 mila euro.