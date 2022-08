Acqui - Genova, primi disagi con i bus sostitutivi

OVADA - AGGIORNAMENTO DELLE 13.30 - Altri disagi sulla linea. Forte ritardo per il collegamento in partenza da Ovada alle 12.30. A generare i problemi i forti rallentamenti registrati sull'A26 che hanno impedito al bus entrato in autostrada al casello di Masone di rispettare la tabella di marcia. I viaggiatori segnalano avanzamenti a passo d'uomo, lunghe soste in galleria.

Se il buongiorno si vede dal mattino, sarà un mese lungo per chi viaggia. La segnalazione arriva direttamente dal Comitato Trasporti Valli Orba e Stura nel primo giorno feriale con bus sostitutivi sull'Acqui - Genova. “Abbiamo rischiato di finire a Bolzaneto anziché a Brignole – racconta una pendolare – e usciti a Genova Ovest il mezzo pesante ha imboccato la strada Aldo Moro…”. La disavventura è successa con il collegamento delle 6.00 da Acqui verso la Liguria, arrivato con venti minuti di ritardo. "Ci eravamo raccomandati - spiegano dall'associazione - Ora ci auguriamo che non si riduca tutto alla solita reprimenda nei confronti dell'autista".