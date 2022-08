Raduno Confraternite, definite le prime iniziative

OVADA - In origine si sarebbe dovuto svolgere nella primavera del 2020, ma la pandemia scombinò tutto. Ora, dopo qualche riunione e un paio di rinvii, sembra ormai tutto pronto per il maxi Raduno delle Confraternite del Nord Ovest. L’appuntamento è per il sabato 17 e domenica 18 settembre, con un ricco programma di iniziative collaterali che scatterà fra (poco) meno di un mese. La data già segnata in rosso sul calendario è quella di sabato 3 settembre, con il fulcro di “Aspettando il cammino” che si terrà all’interno della Loggia di San Sebastiano. Nello specifico è prevista, a partire dalle ore 16.00, l’inaugurazione della mostra “Uno sguardo sulle Confraternite tra fede e devozione”. A seguire spazio a “I misteri della Loggia” con Marco Gaglione e il Consorzio del Gran Monferrato.



Colori e musica

Oltre a un convegno – sul ruolo delle confraternite, con Massimo Calissano, Arturo Vercellino e Paolo Bavazzano –, poi, nella giornata di sabato 10 settembre saranno i madonnari a rendere ancora più suggestivi gli scorci più intriganti del centro storico. Nella serata del 17, infine, spazio alle note di Fabrizio Callai e Francesco Caneva (concerto d’organo).