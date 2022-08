Festa dell'Unità: a Silvano una serata dedicata al "Mago" Arcella

SILVANO D'ORBA - Cinque anni fa Silvano d’Orba e tutto l’Ovadese piangevano la scomparsa di Giorgio Arcella. L’indimenticato “Mago” è stato per tanti anni in prima linea nell’organizzazione della “Festa dell’Unità” alla quale diede un contributo decisivo per la crescita e per il prestigio. E l’edizione 2022, in programma domenica 7 agosto vuole proprio ricordare il principale promotore.

Approdo in centro

La qualità delle formazioni musicali invitate per le serate danzanti erano il principale vanto di Arcella che per l’obiettivo lavorava con grande cura e anticipo.

Così gli organizzatori del PD con in prima fila la moglie Teresa e la figlia Rosa propongono una serata con avvio alle ore 19.00. Il menù prevede ravioli burro e salvia, pasta fredda, grigliata con patatine e dolci oltre al buon vino. La collocazione non sarà all’interno del campo sportivo Rapetti ancora bisognoso di cure dopo l’alluvione dello scorso anno, ma la centralissima piazza Battisti. Arcella seppe farsi apprezzare in molti ambiti ed in particolare quello sportivo. Tante le squadre portate al successo tra impegno sportivo e passione.