Viaggio nella Maturità 2022: Andrea Pastore

OVADA - Prosegue con Andrea Pastore il nostro "Viaggio nella Maturità 2022". Dopo aver presentato gli studenti che hanno trascorso l'ultimo quinquennio fra i banchi dell'Istituto Santa Caterina - Madri Pie di Ovada, ora è la volta dei giovani colleghi del "Barletti". Anche nei prossimi giorni, dunque, andremo a conoscere i volti e le storie di tutti gli alunni che hanno completato il loro percorso scolastico con il massimo dei voti.

Epilogo nel segno della continuità per il giovane studente ovadese. Anche il fratello Lorenzo aveva terminato il liceo con il medesimo risultato. «Rifarei sicuramente la scelta che ho fatto - commenta Andrea -. Non potevo chiudere con un risultato migliore anche grazie ai professori che ci hanno preparato». Il futuro è Ingegneria Chimica o Fisica a Milano o Torino. Fuori dall’aula la passione è per la pallavolo. «Lo sport di famiglia è il calcio - aggiunge - in particolare il ruolo di portiere. Ho scelto la pallavolo per cambiare un po’ ambiente e per mettermi alla prova in una disciplina che mi affascina».