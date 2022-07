Bilancio e conti: insolita seduta domenicale

OVADA - Un'insolita seduta nella domenica mattina. Eppure l'argomento da trattare non è di poco conto: all'ordine del giorno gli equilibri di bilancio, un documento da varare entro la fine del mese di luglio. E il Consiglio comunale è stato convocato per l'ultimo giorno disponibile, domenica 31 dalle 10.30. Una situazione figlia di due situazioni diverse: da un lato il tempo necessario agli uffici di Palazzo Delfino a redigere la documentazione necessaria, dall'altro la presenza di un numero sufficiente, tra assessori e consiglieri, ad assicurare il numero legale per la seduta. In coda alla seduta la mozione presentata da Angelo Priolo (Ovada viva), per lo sviluppo e il sostegno della mobilità green.