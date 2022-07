Viaggio nella Maturità 2022: Arianna Vignolo

OVADA - Prosegue con Arianna Vignolo il nostro "Viaggio nella Maturità 2022". Dopo aver presentato gli studenti che hanno trascorso l'ultimo quinquennio fra i banchi dell'Istituto Santa Caterina - Madri Pie di Ovada, ora è la volta dei giovani colleghi del "Barletti". Anche nei prossimi giorni, dunque, andremo a conoscere i volti e le storie di tutti gli alunni che hanno completato il loro percorso scolastico con il massimo dei voti.

Arianna Vignolo arriva da Carpeneto. La sua scelta dell’indirizzo di studi - ha frequentato il corso "Agraria, Agroalimentare e Agroindustria" - deriva da una passione per gli animali della fattoria sviluppata quando era ancora una bambina. «Prima delle prove pensavo a un voto alto - confessa la giovane studentessa - ma non mi aspettavo il massimo. Ho dato il meglio, nonostante la grande emozione che ho provato, e sono stata premiata». Il futuro è a Pavia alla facoltà di Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali. Il suo sogno è trasformare la passione in un lavoro.