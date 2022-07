Viaggio nella Maturità 2022: Alessia Parodi

OVADA - Prosegue con Alessia Parodi il nostro "Viaggio nella Maturità 2022". Dopo aver presentato gli studenti che hanno trascorso l'ultimo quinquennio fra i banchi dell'Istituto Santa Caterina - Madri Pie di Ovada, ora è la volta dei giovani colleghi del "Barletti". Anche nei prossimi giorni, dunque, andremo a conoscere i volti e le storie di tutti gli alunni che hanno completato il loro percorso scolastico con il massimo dei voti.

Un risultato che, alla lettura dei tabelloni, ha prodotto una grande gioia e tanta soddisfazione nella famiglia della giovane studentessa originaria di Campo Ligure. «La prima sensazione è stata quella - afferma -. Dietro al voto ci sono i sacrifici per lo studio e per gli spostamenti». Alessia gioca a pallavolo, ama la sua valle ed è, per l'appunto, una dei tre esponenti dell’indirizzo di Amministrazione, Finanza e Marketing che hanno ottenuto il tanto sperato "cento". Per l’Università il dubbio è tra Psicologia e Giurisprudenza.