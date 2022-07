Raduno delle Confraternite: definito il programma del weekend

OVADA - Si susseguono le riunioni organizzate in città in vista del primo Cammino interregionale delle Confraternite d’Italia, previsto per il 17 e 18 settembre 2022. Nel frattempo sono state fissate alcune delle iniziative che andranno a precedere questo evento.

In calendario c’è un incontro (“Realtà e prospettive delle Confraternite oggi”, in programma sabato 17 settembre a partire dalle ore 16.00) dei giovani Confratelli con i giovani della Diocesi di Acqui Terme, mentre è ancora in fase di definizione una mostra sulle Confraternite da allestire nei locali della Loggia di San Sebastiano.

Percorso e funzioni

È prevista, inoltre, una visita agli Oratori e, a partire dalle ore 21.00, il concerto d’organo. Le iscrizioni dei partecipanti, invece, si terranno dalle ore 7.30 di domenica 18 settembre in piazza San Domenico. Dopo il saluto delle autorità civili e religiose si terrà, alle ore 10.00, la Santa Messa Solenne celebrata in Parrocchia dal Vescovo di Acqui Terme Monsignor Luigi Testore.

A seguire spazio alla processione per le vie della città alla presenza delle Confraternite con Cristi e stendardi indossando le preziose cappe. Già definito anche il percorso che toccherà Piazza Assunta, Via Cairoli, Piazza XX Settembre, Via Torino, Via Gramsci, Salita Lungo Stura, Via San Sebastiano e ritorno in Piazza Assunta.

Acqui e Genova unite nella preghiera per la pace Per la Madonna di Misericordia la celebrazione eucaristica di monsignor Tasca e monsignor Testore

Dopo la funzione religiosa sono previsti punti ristoro con un pranzo del pellegrino al salone del San Paolo, dal Gruppo Calasanzio, dall’Associazione Vela e, verosimilmente, dalle altre realtà locali che si aggiungeranno. Nel pomeriggio sono invece previsti in Parrocchia alle 16.30 i Vespri presieduti dal Cardinale Angelo Bagnasco. Per la Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d’Italia hanno già aderito il Presidente Nazionale Rino Bisignano e il vice Valerio Odoardo.