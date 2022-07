Medici di base, tra Novi e Ovada ne mancano 16 all'appello

Tra Novi Ligure e Ovada mancano all'appello 16 medici di base. E in tutto il Piemonte la carenza di medici di medicina generale ammonta ad almeno un centinaia di unità. Un problema molto serio, che colpisce soprattutto gli anziani – che si spostano con più difficoltà – e i centri minori, specialmente di montagna. Ad aprile la Regione ha stilato l'elenco dei posti vacanti, ma le assegnazioni non sono state completate.

Quello della mancanza di medici è un fenomeno destinato ad inasprirsi, a causa dei pensionamenti, dell’opzione per il settore privato, dell’emigrazione di molti medici e dell’insufficienza delle borse di specializzazione avviate negli anni passati. Secondo l’Ordine dei Medici, nel territorio piemontese mancheranno quasi mille medici specialisti entro il 2023 e 706 medici di medicina generale da qui al 2031.

«Ospedale di comunità, senza personale sarà una scatola vuota» La Regione vuole realizzarlo in salita Bricchetta a Novi Ligure. In programma anche due "case di comunità", a Novi e Arquata Scrivia

«È urgente che la Regione intervenga in maniera tempestiva, non lasciando per troppo tempo vacanti le posizioni scoperte, ma predisponendo in tempi rapidi le graduatorie e le assegnazioni dei nuovi medici che si candidano a coprire le carenze», ha detto in consiglio regionale la consigliera Monica Canalis (Pd), presentando un’interrogazione all’assessore alla Sanità Luigi Icardi.

Il 20 aprile di quest’anno la Regione ha pubblicato un bando per coprire le zone dove mancano i medici di famiglia. «A distanza di tre mesi esatti dal rilevamento di queste zone carenti, ci chiediamo perché non siano ancora state completate le assegnazioni. Questa lentezza determina enormi disservizi per la popolazione», ha detto Canalis.

Secondo il bando della Regione, nel territorio del novese e dell’ovadese mancherebbero 16 medici di base: 5 tra Novi, Basaluzzo, Capriata, Francavilla, Fresonara, Pasturana e Pozzolo; 1 tra Cassano, Sardigliano, Serravalle e Stazzano; 2 in val Borbera; 1 tra Casaleggio, Castelletto, Lerma, Montaldeo, Mornese e Silvano; 4 tra Ovada, Belforte e Tagliolo; infine 3 tra Carpeneto, Cassinelle, Cremolino, Molare, Montaldo, Rocca e Trisobbio.