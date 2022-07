Riapertura in vista per la Provinciale 199

ROCCA GRIMALDA - Da una beffa atroce alla possibile, se non probabile, riapertura a doppio senso di marcia entro il prossimo fine settimana. Il tutto nel giro di un mese, con la lettera congiunta, inviata in Provincia e firmata da tutti i membri dell’attuale Consiglio comunale che, con il senno di poi, sembra appartenere a un passato lontano.

Salvo sorprese verrà riaperta venerdì pomeriggio la strada 199 “delle fontane” che dal centro storico di Rocca Grimalda conduce fino al collegamento con la provinciale 185 “Ovada-Alessandria”. Stando alle indiscrezioni, l'esito positivo sarebbe arrivato proprio al termine del sopralluogo effettuato qualche giorno fa dai tecnici della Provincia.

Semaforo verde dalla Provincia

Strada 199, spiragli positivi Si lavora per riaprire entro il 22 luglio

«L’intervento è stato ufficialmente concluso – spiega Enzo Cacciola, sindaco del paese –. Nelle prossime settimane, quindi, non ci saranno lavori, impianti semaforici per il passaggio a senso unico alternato o restringimenti della carreggiata. In occasione della chiusura del cantiere si è provveduto anche a riasfaltare l’intera tratta».

La riapertura ufficiale è prevista alle ore 12.00 di venerdì prossimo, 22 luglio. Per l'occasione sarà presente anche il presidente della Provincia di Alessandria, Enrico Bussalino.