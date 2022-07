Termo: divieto di transito per lavori di asfaltatura

OVADA - Sarà attivo a partire dalle ore 8.00 di domani, mercoledì 20 luglio, il divieto di transito per tutti i veicoli lungo la strada del Termo. Tale provvedimento resterà in vigore per due giorni, fino alle ore 20.00 di giovedì 21 luglio.

Nello specifico è prevista la chiusura totale della tratta per brevi periodi compatibilmente con lo stato di avanzamento dei lavori e le necessità di cantiere. Il passaggio dei mezzi verrà poi riaperto integralmente al termine dell'intervento di asfaltatura.