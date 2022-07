Viaggio nella Maturità 2022: Marzia Biancolillo

OVADA - Arrivano dall'Istituto Santa Caterina - Madri Pie di Ovada i primi cento del nostro tradizionale appuntamento con il "Viaggio nella Maturità 2022". Anche quest'anno andremo a presentare, nei prossimi giorni, e volti e le storie di tutti gli studenti che hanno terminato il quinquennio in uno degli istituti ovadesi con il massimo dei voti.

La prima - seguendo rigorosamente l'ordine ordine alfabetico, è Marzia Biancolillo, da Silvano d'Orba, che ha concluso le Scienze Umane, opzione Economico Sociale. Per lei è arrivata anche la lode. «Ho affrontato l’orale con un po’ di ansia - racconta - Ma quando ho carburato tutto è andato liscio. In fondo mi aspettavo una conclusione positiva».

La passione per la scrittura l’ha portata a primeggiare nel recente “Premio Bovone”. Per ora il suo impegno è al centro estivo di Tagliolo Monferrato. La prospettiva immediata è l’iscrizione a Scienze per la pace a Pisa.