Sconfinamenti: Pino Petruzzelli per la passeggiata letteraria

TRISOBBIO - Dopo la serata inaugurale dedicata a Michele Mirabella e l’appuntamento con lo scrittore Paolo Milone, sarà il drammaturgo, regista e attore genovese Pino Petruzzelli il protagonista del terzo incontro della rassegna culturale “Sconfinamenti”, organizzata dall'Enoteca regionale di Ovada e del Monferrato grazie alla disponibilità e al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Esperienza che ritorna

Giovedì 21 luglio alle 18 (ritrovo alle 17,45) Petruzzelli accompagnerà gli spettatori in una suggestiva “passeggiata-spettacolo” sulle colline dell’Ovadese, nel territorio del comune di Trisobbio. Concepito nei duri mesi del lockdown e ispirato al classico “Walden - Vita nei boschi” di Henry David Thoreau, “Vita nei boschi” diventa insomma per Sconfinamenti una bella camminata letteraria alla scoperta di uno degli angoli più incantevoli dell’Alto Monferrato.

Dopo l’esperienza fatta nella scorsa edizione con Giuseppe Cederna – dice la direttrice artistica della rassegna Raffaella Romagnolo –tornare a camminare insieme lasciandoci guidare dalle suggestioni di Petruzzelli ci sembrava un buon modo per affrontare il tema guida di quest’anno, ossia il benessere”. L’itinerario parte presso il percorso verde di Trisobbio (dove è possibile lasciare l’auto) e si snoda nei boschi, lungo un sentiero perlopiù sterrato e ombreggiato, pianeggiante o in lieve pendenza, fino a raggiungere il castello di Trisobbio, dove ai partecipanti verrà offerta una degustazione di vini dei produttori locali a cura dell’Enoteca.

Informazioni generali

Si tratta di un itinerario di facile percorribilità, con diversi punti di sosta, della durata di circa due ore complessive (complessivamente un’ora di camminata e un’ora di spettacolo). Si consiglia naturalmente l’uso di scarpe con la suola scolpita. L’appuntamento è in collaborazione con la sez. CAI di Ovada. Si ringraziano per la fattiva collaborazione il Comune di Trisobbio e i gestori del Castello. La partecipazione è gratuita. La prenotazione è obbligatoria rivolgendosi allo IAT di Ovada (via Cairoli 107) al numero 0143.821043, whatsapp 3791187215, mail iat@comune.ovada.al.it