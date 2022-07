Cai, terza passeggiata sotto le stelle

OVADA - Il panorama di Costa, tra i più gradevoli dell'Ovadese, farà da sfondo all'ultimo appuntamento di luglio con le "Passeggiate sotto le stelle" organizzate dal Cai. Il classico anello parte da via Voltri con l'ascesa verso la frazione e il ritorno in città dal fronte opposto. Un percorso di sette chilometri alla portata di tutti con scarpe da trekking e torcia. Il ritrovo è previsto in via XXV Aprile alle 19.30, di fronte alla sede del Cai. Al termine rinfresco nei locali dell'Enoteca Regionale di Ovada.

Gli appuntamenti con il trekking torneranno ad agosto con la fiaccolata di San Lorenzo e la passeggiata di "Buongiorno Dolcetto", il 15 agosto per raggiungere la Tenuta Cannona.