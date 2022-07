Sezzadio: non ce l'ha fatta Mirko Gagliano, il bambino di 9 anni investito ieri sera

AGGIORNAMENTO - ORE 10.55 - Si chiamava Mirko Gagliano il bambino morto ieri sera in seguito a un incidente stradale avvenuto davanti a casa, a Sezzadio. Aveva 9 anni, ne avrebbe compiuti 10 a settembre. In bicicletta, è finito contro la Fiat 500 condotta da Mariangela Mombaruzzo, 59 anni di Sezzadio. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri. La salma del piccolo è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le indagini sono in corso. Seguono aggiornamenti.

ORE 8.55 - Il bimbo di 10 anni investito ieri sera a Sezzadio è morto. Il drammatico incidente è avvenuto in via Roncarino: il ragazzino in bicicletta è uscito di casa e in quel momento arrivava un'auto che procedeva a bassa velocità, che però non ha potuto evitare l'investimento. Il bambino ha urtato prima contro il telaio della macchina e poi contro il parabrezza. I soccorsi sono scattati immediatamente: sul posto i Carabinieri e i medici del 118, che hanno effettuato già sul posto le prime manovre di rianimazione. Il bimbo è stato portato poi all'Infantile, dove nella notte il suo cuore ha cessato di battere. Le indagini sono in corso per stabilire comunque l'esatta dinamica dell'incidente. Seguono aggiornamenti.

ORE 8.06 - Grave incidente ieri sera a Sezzadio. Un bambino di 10 anni è stato investito verso le 21. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che lo hanno trasportato all’Ospedale Infantile di Alessandria in Codice rosso. Le sue condizioni sono critiche. Al momento non si conoscono altri particolari.

Sempre ieri sera altro incidente a Novi Ligure in via Ovada, nella zona del Gulliver. Anche in questo caso si è trattato di un investimento. Un uomo è stato trasportato all’ospedale di Alessandria in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi. Seguono aggiornamenti.