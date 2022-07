Borgo, secondo week end con le lasagne

OVADA - Un migliaio di avventori, distribuiti su tre sere. E' il bilancio più che positivo fatto registrare dalla prima settimana della "Sagra della lasagna". Gli organizzatori degli "Amici del Borgo" partono con gli stessi presupposti per il secondo fine settimana, al via stasera, venerdì 15 luglio, presso il campo sportivo di Sant'Evasio. Le lasagne al forno saranno servite nelle due versioni al pesto ed al ragù. Il menù prevede anche vari secondi piatti accompagnati dalle patatine fritte oltre ai

dolci e dessert. Le iniziative nel rione proseguiranno anche nelle prossime settimane. Sabato 23 luglio è in programma “Il Borgo in festa”, una serata della tradizione con il ristorante che tra i vari piatti presenterà gli agnolotti del Borgo, durante la serata musiche e canti con “Gli amici dell’osteria” che si esibiranno per l’occasione.