Strada 199, spiragli positivi

ROCCA GRIMALDA - Sembra aver avuto un esito positivo il sopralluogo andato in scena ieri sulla strada 199 "delle fontane" che collega il centro storico di Rocca Grimalda con la provinciale 185 "Ovada - Alessandria". I tecnici della provincia dovevano verificare lo stato di avanzamento dei lavori portati avanti nelle scorse settimane per consolidare la tenuta delle pareti compromesse dall'alluvione dell'autunno 2019. E quando costatato dovrebbe indurre a un moderato ottimismo.

"Siamo fiduciosi - chiarisce il sindaco Enzo Cacciola - la strada potrebbe riaprire entro il 22 luglio. Da quel momento i lavori continueranno ma sarà comunque assicurata l'accessibilità". Un vero calvario quello degli abitanti del paese. La partenza dei lavori la scorsa primavera, il prolungato stop per la mancanza di materiali. L'esigenza manifestata dalla provincia di prolungare la chiusura per poter lavorare in sicurezza. La polemica culminata con la lettera con richiesta di chiarimenti firmata da tutto il consiglio comunale.