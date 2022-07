Geirino: tornei, ospiti e musica per il festival di "Noi ci siamo"

OVADA - Potranno essere acquistati anche in formato cartaceo, direttamente all’ingresso della piscina di Ovada, gli ultimi biglietti disponibili (acquistabili anche online a questo link) per la prima edizione del “Noi ci siamo – summer festival”. L’appuntamento è per sabato prossimo, 16 luglio, a partire dalle ore 9.00 e fino alla tarda notte, all’interno dell’impianto polisportivo del Geirino.

Sarà una giornata all’insegna del divertimento, con tanti ospiti, musica, intrattenimento e sport. È prevista, in tal senso, una suddivisione dell'evento in due fasi, con lo svolgimento di tornei (organizzati dal Centro Sport) di beach volley (misto) e di calcio a cinque, il relax in piscina, l'intrattenimento per i bambini e lo street food (garantito dalla presenza di alcuni truck provenienti da varie zone del territorio) che andranno a caratterizzare le prime ore di questa iniziativa, fino alla chiusura della piscina (prevista alle ore 19.00).

Artisti emergenti e guest star sul palco

Successivamente l'animazione si trasferirà nella zona del campo sportivo, dove verrà collocato il palco centrale. Ed è proprio in quell'area che si svolgerà il "NCS Talk" condotto da Federico Salmetti speaker di Radio City, con Simona Calà, animatrice della serie Netflix di Zero Calcare, e Gabriele Lanza, atleta paraolimpico (nel giro della Nazionale Italiana) di Hockey su ghiaccio. È prevista, inoltre, la presenza di Torquato Testa, youtuber nonché atleta di fama internazionale di Slopestyle.

La festa si concluderà ufficialmente nella tarda serata, con le premiazioni dei tornei di beach volley e calcetto, l'annuncio del progetto vincente per “Un desiderio per l’ovadese” (il contest e riservato ai sogni che i giovani del territorio che, nei mesi scorsi, hanno potuto presentare i loro progetti per la città), il Live Show con artisti emergenti e il Dj set by Evivi Mas. Per accedere alla manifestazione è necessario acquistare un biglietto intero (al costo di 17 euro, con ingresso alle ore 9.00 e fino alla durata dell'evento) o ridotto (12 euro, dalle ore 19.00 fino alla conclusione).