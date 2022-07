Viabilità e riqualificazione: il Comune lancia un concorso di idee

OVADA - Aumentare la capienza di un’area di sosta molto utilizzata nei giorni di mercato. Nel frattempo alleggerire il peso delle auto su centro storico e immediate vicinanze, aree per le quali il futuro sta in una «progressiva pedonalizzazione». Va in questa direzione l’idea di realizzare un parcheggio multipiano in piazza Martiri della Benedicta.

Per ottenere l’obiettivo il Comune di Ovada è pronto a lanciare un concorso di idee per il quale è stato da poco recepito un contributo da 72 mila euro in arrivo da Roma.

Visione generale

Tre le aree messe sotto la lente d’ingrandimento. Di pazza Martiri della Benedicta s’è già detto. Le altre due indicazioni fanno per la riqualificazione di piazza San Domenico, secondo spazio mercatale per importanza dopo piazza Garibaldi ammodernata da poco, e il completamento del riordino di piazza XX Settembre con il secondo lotto già inserito nella programmazione pluriennale dei lavori pubblici con relativi fondi.

Le proposte presentate dovranno essere utili ad agevolare almeno uno di questi indirizzi: la trasformazione verde dell’economia locale, la trasformazione digitale dei servizi, la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, lo sviluppo turistico del territorio, la cura della salute e la resilienza economica. Le proposte individuate con questa procedura entreranno nella disponibilità del Comune di Ovada che potrà poi muovere i passi necessari per la concreta realizzazione.