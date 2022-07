Fest'Acos: il mandolino di Carlo Aonzo illumina la scena

OVADA - «Il mandolino è un simbolo dell’Italia all’estero. In patria è un po’ bistrattato ma il nostro concerto sarà l’occasione per riscoprirlo». Carlo Aonzo sarà protagonista della tappa ovadese di "Fest'Acos". L'appuntamento è per venerdì sera, 15 luglio, a partire dalle ore 21.00, in piazza Assunta.

Nell'occasione il grande musicista savonese si esibirà con l’Orchestra a plettro Gino Neri - 1898 di Ferrara, diretta dal maestro Stefano Squarzina, composta da 35 professori di mandolino, e il contributo decisivo di Carlo Chiddemi. L’evento si inquadra nell’ambito dei “Venerdì sotto le stelle” di luglio.

Attesa e soddisfazione

«Per noi - dice l'assessore alla Cultura del Comune di Ovada, Marco Lanza - è importante ospitare nuovamente Fest'Acos nella nostra città. Il rapporto con il gruppo Acos e la Fondazione Acos per la Cultura è un punto di forza per la nostra amministrazione. Grazie a questa collaborazione abbiamo l'opportunità di portare ad Ovada sempre eventi di alta qualità che fanno conoscere la nostra città e le sue bellezze oltre i nostri confini».

«L'Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato ha da tempo avviato una forte sinergia con il Gruppo ACOS, la Fondazione Acos per la cultura e il Comune di Ovada - aggiunge Mario Arosio, presidente Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato - grazie a questa solida partnership è stato possibile approntare un programma di attività di alto profilo qualitativo anche tramite un focus sulle arti musicali che da sempre contraddistinguono il territorio nei suoi aspetti turistici e identitari rafforzando l'immagine dei partners che faranno parte del progetto».