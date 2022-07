Entro il 1° settembre le domande per il corso gratuito da Oss

ALESSANDRIA - L’adesione al bando per il corso completamente gratuito da Oss (Operatore Socio Sanitario) riconosciuto dalla Regione Piemonte, organizzato alla sede For.Al ‘Testa’ di Alessandria è stata prorogata fino a giovedì 1 settembre, data che segna il termine ultimo per la presentazione delle domande.

Il corso formativo, finanziato da Etjca Spa utilizzando il Fondo Formazione Forma.Temp, è destinato a 25 uomini e donne; avrà una durata di 1000 ore delle quali 440 di stage, al termine delle lezioni i partecipanti dovranno sostenere una prova finale (per sottoporsi alla quale occorre non aver superato il 10% di assenze sul monte ore complessivo) alla presenza di una commissione esaminatrice e, con un esito positivo, verrà loro rilasciato un attestato di qualifica professionale. I candidati che presenteranno la domanda dovranno partecipare a un incontro informativo, momento che rappresenterà la fase orientativa relativa agli obiettivi e agli impegni connessi al percorso e alle informazioni sul profilo e sugli sbocchi occupazionali, e successivamente alle prove di ammissione che consteranno di un questionario, un colloquio e una simulazione individuale.

Per informazioni e presentazione domande è necessario rivolgersi alla sede For.Al di Alessandria (spalto Marengo 44, Palazzo Pacto 3° piano) o telefonando al numero 0131 234663 o inviando una mail a alessandria@foral.org. La sede rimarrà chiusa da lunedì 8 a domenica 19 agosto compresi. Per la presentazione delle domande è necessario presentarsi provvisto di documento d’identità in corso di validità e dell’ultimo titolo di studio conseguito.