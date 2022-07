Massimiliano D'Este tra i finisher del Gran Trail di Courmayeur

COURMAYEUR (VAL D'AOSTA) — Massimiliano D’Este è tra i finisher del trail Gtc55 sul Monte Bianco: il portacolori dell’Atletica Novese, molto conosciuto a Novi Ligure come responsabile della piscina dell’Aquarium Nuoto, si è messo in evidenza in una delle gare di trail running più impegnative.

Sui sentieri del Monte Bianco che fa da cornice alla bellissima Courmayeur, nei giorni dall’8 al 10 luglio si è svolto il tradizionale Gran Trail Courmayeur Mont Blanc, una gara unica al cospetto del Monte Bianco con panorami mozzafiato, percorsi unici, tecnici e impegnativi. Tre distanze – 30, 55 e 100 chilometri – con partenza e arrivo a Courmayeur, patria dell’alpinismo e del trail running, un evento di richiamo e respiro internazionale.

Massimiliano D'Este ha completato la Gtc55, che si basa su un percorso proprio di 55 chilometri con ben 3.800 metri di dislivello da superare in un tempo massimo di 18 ore: il tragitto è dislocato interamente nella Val Veny. Una grande impresa portata a termine in 12 ore e 3 minuti, che lo ha visto inanellare tutti i passaggi nei tempi indicati.

Dopo il rifugio Fortin, quasi a metà gara, Massimiliano ha dovuto fare in conti con i crampi: per questo il risultato sportivo, come in tutti i trail che si rispettino, si fonde con la forza di volontà, la fatica e la bellezza del paesaggio. I trail rappresentano lo spirito più puro dell’atletica in quota, fatto di fatica, passione, condivisione, con lo sfondo di paesaggi mozzafiato e corse a perdifiato.