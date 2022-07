Scolopi in festa per la benedizione del nuovo organo

OVADA - Da domani sera ci sarà una ragione in più per visitare la chiesa di San Domenico, scrigno di storia e arte nel centro storico della città. Nell'occasione, infatti, verrà benedetto l’organo acquistato dai Padri Scolopi e rimesso a nuovo con un delicato lavoro di recupero terminato nel mese di maggio.

Non nasconde il suo orgoglio padre Ugo Barani, referente della comunità che ruota attorno alla chiesa di San Domenico. Quello di domenica sera (10 luglio), a partire dalle ore 21.00, sarà un momento di grande importanza.

Passato e presente

Due tastiere, una pedaliera e cinquecento canne. L’imponente strumento è stato sistemato all’interno della navata di sinistra per chi entra nella chiesa. Si tratta di uno strumento di pregio risalente a fine '800, di provenienza inglese, da qualche anno depositato in Italia. Gli Scolopi da tempo erano alla ricerca di uno strumento. Il vecchio organo “Bianchi” che aveva accompagnato tante celebrazioni e momenti significativi della città era andato distrutto durante il terribile incendio del 1986.

La chiesa, edificata tra il 1481 e il 1508, era poi stata recuperata. Ma per le celebrazioni veniva utilizzato un organo elettronico funzionale ma meno evocativo. Quando si è manifestata l’occasione di fare l’acquisto non c’è stata alcuna esitazione per un gesto che si rivolge ad una comunità in cui la musica ha sempre avuto grande importanza e all’interno della quale è nato il coro diretto da Patrizia Priarone sempre molto apprezzato in ogni sua uscita.

Vecchia registrazione

Nel mese di maggio si è concluso il restauro dello strumento. Ad occuparsene è stato Pietro Corna, organaro bergamasco già molto apprezzato per le “cure” prestata agli strumenti installati nella parrocchia di Cremolino e al santuario di Madonna delle Rocche.

Già in programma un concerto di inaugurazione ancora da definire. In quell’occasione si potrà anche ascoltare una vecchia registrazione di un concerto eseguito con l’organo “Bianchi” del passato.