Enoteca, la lezione di Mirabella sul benessere

OVADA - Una serata piacevole, tanti spunti interessanti per la serata d'esordio di "Sconfinamenti", la rassegna culturale creata dall'Enoteca Regionale arrivata alla sua terza edizione. Protagonista principale è stato Michele Mirabella, volto tv, regista e attore, storico conduttore della trasmissione "Elisir". E proprio di medicina e benessere, concetto attorno al quale si incentra la rassegna, si è parlato. Mirabella non si è sottratto con l'autorevolezza e l'umanità che gli è consona. "Fare i divulgatori - spiega - significa conoscere bene la materia di cui si parla, non essere passanti. Ma al tempo stesso è necessario trasmettere umanità ai propri interlocutori".

"Benessere", tema quanto mai d'attualità per un territorio che vuole promuoversi anche attraverso la qualità della vita che può offrire. Il prossimo appuntamento con "Sconfinamenti" è per il 14 luglio. Nella piazza del centro storico di Belforte sarà ospite Paolo Milone, autore del best seller “L’arte di legare le persone" che dialogherà con Bruno Morchio e la scrittrice Raffaella Romagnolo, direttrice artistica della manifestazione. Al termine dell’incontro, degustazione di vini del territorio a cura dei produttori. Tutti gli incontri si svolgeranno nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa anti-Covid. L’ingresso è gratuito. La prenotazione è obbligatoria rivolgendosi allo IAT di Ovada (via Cairoli 107) al numero 0143.821043, whatsapp 3791187215, mail iat@comune.ovada.al.it