"Venerdì di luglio": jazz e selfie per la seconda serata

OVADA - La serata d’esordio ha registrato un alto numero di presenze, con tanti giovani atleti che si sono riversati nel centro storico per cimentarsi in almeno una delle discipline proposte.

Ora, dopo la “Corsa al saldo” dello scorso fine settimana, è tutto pronto per quel “Jazz Ensemble Quartet” (a cura del maestro Rino Cirinnà) che andrà a caratterizzare il secondo appuntamento dei “Venerdì di luglio” promossi e organizzati dal Comune di Ovada in collaborazione con l'Ascom provinciale, con l'associazione AXC, con l'Enoteca Regionale, con il Consorzio dell'Ovada DOCG, con l'Acos e con Vivi Ovada.

Ampia adesione

L’appuntamento è per domani, venerdì 8 luglio, a partire dalle ore 21.00, con la seconda delle quattro serate che, come da tradizione, “accendono” il mese di luglio. Oltre a piazza Assunta, dove si terrà il concerto principale, anche le altre vie del centro storico saranno allietate da note musicali e dall’atteso ritorno dello “Shop & Click”.

Dopo il successo riscontrato nell’estate del 2021, infatti, l’Ascom ha deciso di riconfermare l’iniziativa legata alle immagini, con alcune speciali cornici personalizzate che potranno essere utilizzate da tutti per realizzare selfie e scatti fotografici da pubblicare sui social network per condividere momenti di svago. Sono già numerose le attività commerciali della città che hanno confermato la propria adesione. Ed è proprio in quei negozi che sarà possibile trovare tutto ciò che serve per uno scatto perfetto.