Ovadese, primi nomi per la nuova stagione

OVADA - Predica calma Giampaolo Fallabrino, da poche settimane dirigente dell'Ovadese. Ma quella appena iniziata potrebbe essere la settimana in cui dare forma all'organico da mettere a disposizione di Luca Carosio, allenatore al suo primo anno di esperienza in Promozione. A dire il vero due tasselli già ci sono. Marco Lombardo è l'innesto per la difesa. Il centrale (classe 1991), in arrivo dal San Domenico Savio e con una vasta esperienza nei campionati siciliani dovrà far dimenticare la presenza discreta da di sostanza di Antonio Silvestri, capitano delle ultime due stagioni accordatosi con la Luese. Nel frattempo è arrivata anche l'ufficialità dell'addio per Gregorio Anania: il centrocampista centrale, a dire il vero mai troppo convincente nelle tre stagioni in maglia ovadese, s'è accasato in Prima Categoria all'Atletico Acqui.

Sarà un'alternativa per il reparto offensivo Massimiliano Coletti (classe 2003) in arrivo da Acqui. L'attacco deve acquisire la sua configurazione definitiva dopo le rinuncia ad Aresca, le conferme di Rignanese e Mutti. Rimane il nodo del centrocampo. Il solo Andrea Manno non basta a mettere mano al reparto più croce che delizia per mister Stefano Raimondi lo scorso anno. Tra i nomi presi in considerazione quello di Paolo Bianchino, giocatore esperto dei campionati liguri al Baiardo nell'ultimo campionato. Nel frattempo Fallabrino lavora per inserirsi in società. "Per un allenatore - chiarisce - può essere più immediato capire quali sono le necessità. Un dirigente ha bisogno di più tempo per capire. Non bisogna avere fretta".