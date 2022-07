"E...state qui!": al via l'ultima settimana, fra attività, giochi e gite

OVADA - Si chiuderanno ufficialmente venerdì prossimo, 8 luglio, i cancelli di "E... state qui!", l'iniziativa estiva organizzata per il ventisettesimo anno consecutivo all'interno del Parco Pertini di Ovada. Dopo oltre venti giorni trascorsi insieme si avvicina il momento del congedo anche per gli educatori che, dopo aver coordinato le attività per nove ore al giorno, sono pronti a salutare i 130 partecipanti.

L'edizione di quest'anno, poi, è stata del tutto particolare, visto che è arrivata al termine di un biennio caratterizzato dalla pandemia. E così si sono rivisti gli abbracci (soprattutto a fine giornata), le feste improvvisate, il campetto laterale che si trasforma in palcoscenico, gli educatori che ballano "SuperMascherina” e il video proiettato con le foto delle gite e delle ore trascorse insieme con qualche canzone in sottofondo a coprire le lacrime che puntualmente rigano i visi di tutti.

Ricco programma

L’emozione di riaprire i cancelli del parco dopo due anni di restrizioni è stata grande, rivedere i genitori mano nella mano con i figli sorridenti e impazienti di ritornare a divertirsi insieme agli animatori è stato da subito il carburante necessario per affrontare giornate caldissime e ritmi serrati. Lo staff composto da 38 animatori volenterosi e preparati è riuscito a coordinare un programma quantomai ricco di attività, dai giochi, ai laboratori, dai compiti delle vacanze ai momenti trascorsi con gli esperti di Atletica, fit box, yoga, zumba e le lezioni di inglese.

Tante anche le iniziative svolte in orario pomeridiano, dal lunedì al mercoledì, fra un passaggio alla Piscina del Geirino e un bel film allo Splendor mentre il venerdì, camminata fuori porta nei dintorni ovadesi, il tutto entro l’orario prestabilito, giusto in tempo per riabbracciare mamma e papà stanchi, sporchi di terra ma sicuramente felici. Perché E..state qui! lo scegli la prima volta, forse, per curiosità e poi ti accorgi che è stato lui a scegliere te.