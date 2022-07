Corso Italia, da martedì lavori per il nuovo asfalto

OVADA - Ora è ufficiale. Partiranno martedì mattina i lavori di ripavimentazione di Corso Italia. A confermarlo è l'ordinanza emessa questa mattina dal Comune di Ovada che sarà in vigore fino al 12 luglio, o in alternativa fino alla conclusione dei lavori. Il provvedimento prevede il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli sui marciapiedi. La decisione è stata presa di concerto con Anas che si sta occupando dell'ammodernamento della strada 456 del Turchino tra Acqui e il confine con la Liguria. "Le modalità di lavoro - conferma da Anas - vengono programmate di giorno in giorno. L'indicazione è però quella contenuta nell'ordinanza. Si cercherà di limitare al massimo il disagio sulla viabilità".

Pezzo più ampio su "Il Piccolo" in uscita venerdì 1 luglio