"Un passo dopo l'altro": rinviata la camminata con il Cai

OVADA - È uno degli eventi più attesi dell'estate ovadese, con un programma definito che, chiaramente, non verrà modificato. Semmai, a cambiare, sarà la data. È stato rimandato a mercoledì sera, 29 giugno, "Un passo dopo l'altro", l'evento promosso e organizzato dagli "Amici del Borgo", in collaborazione con la sezione ovadese del Cai, per celebrare il recente recupero della Fontana di Coppi di località Panicata.

L'iniziativa (inizialmente programmata per domani sera, ndr), dunque, slitterà di ventiquattro ore, a causa di un quadro meteorologico che, almeno per il momento, risulta del tutto sfavorevole per il regolare svolgimento della manifestazione.

Il ritrovo ora è fissato per le ore 19.00 di mercoledì in località Setteventi, a Belforte Monferrato. La camminata si svolgerà su un percorso di sette chilometri. Consigliate scarpe adeguate, una torcia e giubbotti a alta visibilità. Al termine dell'escursione è previsto un "Pasta party".