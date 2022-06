Plastic Free, volontari al lavoro sull'Orba

SILVANO - Qualche settimana fa erano state raccolte diverse tonnellate di rifiuti in poche ore al mattino. Un'operazione non sufficiente. E così tornano in azione nella mattinata di domani, sabato 25 giugno dalle 10.00, i volontari di "Plastic Free", l'associazione virtuale che in tutta Italia si occupa di ripulire le aree prese d'assalto da chi abbandona rifiuti. La porzione di territorio prescelta sarà quella a ridosso del ponte di Silvano d'Orba, in via Rocca Grimalda.