"Cineovada": al via le proiezioni nell'arena di via San Paolo

OVADA - Partirà nel prossimo fine settimana “Cineovada sotto le stelle”, la rassegna cinematografica promossa e organizzata dal Comune di Ovada in sinergia con il “Circuito cinema Genova”. Anche quest'anno l’appuntamento è per due dei tre mesi estivi, da sabato 18 giugno a mercoledì 17 agosto, sempre nella magnifica cornice dei Giardini della Scuola di musica “Rebora” di via San Paolo, nel cuore della città.

Il titolo proposto per il weekend inaugurale (18 e 19 giugno) sarà “Top gun - Maverick” con Tom Cruise. L’unica proiezione partirà alle ore 21.30. A seguire, da giovedì 23 a domenica 26 giugno, sarà la volta di "Elvis", l'attesa pellicola con Austin Butler (nel ruolo di Presley) e Tom Hanks. Spazio ai cartoni animati, invece, per l'inizio di un nuovo mese che si aprirà (dal 30 giugno al 3 luglio) con "Lightyear - La vera storia di Buzz".

Cuffie sanificate

Gli altri titoli che verranno proposti da qui alla seconda metà del prossimo mese sono "Jurassic World - Il dominio" (8 e 9 luglio), "Nostalgia" (il 10, con Francesco Favino), "Sonic 2" (il 14), "The Northman" (il 15), "I tuttofare" (il 16) e "Lunana - Il villaggio alla fine del mondo" (il 17).

I biglietti sono disponibili sul sito del "Circuito cinema Genova". Come già avvenuto nelle scorse edizioni di questa iniziativa, anche quest'anno ciascuno spettatore verrà dotato (all'ingresso) di una cuffia sanificata con cui potrà scegliere il volume più adatto per sentire (e per seguire) il film proiettato sul grande schermo.